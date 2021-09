Tuinhier gaat op bezoek in beeldentuin en in dahliatuin

Een 25-tal leden van Tuinhier Eksel brachten een bezoek in twee tuinen. Zo trokken ze naar de beeldentuin van Staf Timmers in Houthalen. Staf is niet alleen beeldhouwer, ook in zijn atelier waar hij zijn schilderijen tentoonstelt mochten ze een kijkje nemen en kregen er een woordje uitleg over zijn beeldhouwwerk. Hij is naast schilder en beeldhouwer ook een tuinman die van zijn tuin een kunstwerk maakt. De bezoekers konden er genieten van de prachtige natuur en zijn bronzen beelden.Verder brachten de leden van Tuinhier ook een bezoek aan de dahliatuin van de familie Weyts in Zonhoven. Een tuin met 200 soorten dahlia's en een grote collectie siernetels. Ze kregen er uitleg over de teelt en verzorging van dahlia's. Het was een geslaagde uitstap ondanks de regen.