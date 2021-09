Iraanse topman werd uitgeschakeld door ‘killer robot’ ... met Belgisch machinegeweer

Een ‘killer robot’ die via satellietverbinding en artificiële intelligentie de topman van het Iraans nucleair programma uitschakelt? De officiële Iraanse uitleg klonk als onzin nadat wetenschapper Mohsen Fakhrizadez (62) eind 2020 op mysterieuze wijze werd vermoord. En toch is dat exact wat er gebeurd is, bevestigt The New York Times nu. Reconstructie van een ongezien moordplan, met een Belgisch machinegeweer van een ton.