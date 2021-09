Ook bij Alpecin-Fenix zijn ze blij dat Mathieu van der Poel het WK rijdt: “Het is eentje dat hij niet kán laten schieten”

“Hij krijgt zeker een beschermde rol, daar hoef ik geen poppenkast om te spelen”, aldus bondscoach Koos Moerenhout na de bekendmaking. “Mathieu zou niet starten als hij geen kansen ziet. Hij is iemand die er altijd voor gaat en altijd wil winnen. Maar dat geeft geen garanties. Het kan ook dat hij zondag gewoon tekortkomt, topfavoriet is hij zeker niet.”

Door aanhoudende rugklachten brak de kopman van Alpecin-Fenix voortijdig zijn hoogtestage af en gaf hij forfait voor het WK mountainbike en de Benelux Tour. Pas vorige week zondag kwam hij voor het eerst terug in competitie in de Antwerp Port Epic, die hij meteen won. Afgelopen weekend reed Van der Poel zowel de Primus Classic als de Gooikse Pijl.

© GEERT TRESIGNIE

“De Antwerp Port Epic was absoluut niet slecht”, aldus Roodhooft in Vive le Vélo. “Maar maandag en dinsdag was het dan weer wat minder met zijn rug. We zijn dan verder beginnen trainen en afgelopen weekend was goed. Dan hebben we nog wat bij getraind en ja… Het is een WK dat hij niet kan laten schieten. Zelfs niet met geen optimale vorm.”

“Het is in zijn tweede vaderland en het is ook een bijzonder mooi parcours”, klinkt het. “Dat Imola vorig jaar een gemiste kans was? Klopt, maar dat is natuurlijk het luxeprobleem van Mathieu. Heel veel dingen liggen hem, heel veel dingen zouden mogelijk kunnen zijn omdat hij in drie disciplines zit. Maar je moet er als renner heel aandachtig voor zijn dat je WK-parcoursen die bij je mogelijkheden passen niet laat schieten. Het kan makkelijk twee, drie, vier of vijf jaar duren voor je nog iets vindt dat past als een handschoen. En dit is er natuurlijk eentje voor hem.”

Ook Roodhooft had gezien dat Wout van Aert, dé te kloppen man zondag, een fameuze trainingsrit had gedaan amper één dag na de WK-tijdrit. “Een ongelooflijk straffe gast, écht.”