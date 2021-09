Bodemonderzoek omgeving gemeentehuis

De grondonderzoeken zijn onderdeel van geplande omgevingswerken. De boringen gebeuren op de parking voor het gemeentehuis, in de Pastoorsdreef en het Cornelius A Lapideplein. Elke boring zal ongeveer 30 minuten duren. Er is een parkeerverbod en de locatie van de boringen wordt gemarkeerd met fluorescerende kegels. Het autoverkeer kan tijdelijk hinder ondervinden. Parkeren kan het Kerkplein of aan Aldi/Carrefour/Kruidvat. Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder. RDr