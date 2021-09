Gert Verhulst: “Ik weet niet of we ‘Gert late night’ nog kunnen maken zonder Annie”

Onlangs moesten Gert Verhulst en James Cooke afscheid nemen van hun geliefde kokkin Annie Deleersnyder (75). Een verlies waar de twee mannen niet snel over zullen geraken.

“Ze was 75, dat is jong”, zegt Gert Verhulst in een interview met Story. “Twee weken voor haar dood wisten we dat ze ziek was, maar niet dat het zo erg was. Het maakte me heel droevig. Ik weet ook niet of we zonder Annie nog een seizoen van ‘Gert late night’ kunnen maken. Dat zou vreemd aanvoelen.”

Annie Deleersnyder overleed eind augustus aan kanker. Voor ze haar intrede maakte bij Gert en James baatte ze jarenlang een visserscafé uit in Oostduinkerke. Toen ze op tv verscheen werd ze een fenomeen. Ze werd overal herkend, moest handtekeningen uitdelen en bracht zelfs een kookboek uit.