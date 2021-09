Tennissters Sabalenka en Krejcikova debuteren op WTA Finals

De tennissters Aryna Sabalenka en Barbora Krejcikova mogen voor het eerst meedoen aan de WTA Finals, het toernooi voor de beste acht speelsters van het seizoen. Sabalenka (23) is de huidige nummer 2 van de wereld en won dit seizoen twee toernooien. De tennisster uit Wit-Rusland deed twee jaar geleden met Elise Mertens in het dubbelspel al mee aan de WTA Finals en komt in november voor het eerst in het enkelspel in actie.

De 25-jarige Krejcikova won Roland Garros en is op de wereldranglijst opgeklommen naar de vijfde plaats. De Tsjechische heeft genoeg punten verzameld om ook in het enkelspel te mogen meedoen aan de WTA Finals. Met haar landgenote Katerina Siniakova doet ze voor de derde keer op rij mee aan het dubbeltoernooi. In 2018 verloren Krejcikova en Siniakova de finale.

Het eindejaarstoernooi zou in de Chinese stad Shenzhen worden gehouden, maar vanwege de coronapandemie besloot de WTA het evenement te verplaatsen naar Guadalajara in Mexico. Niet alle tennissters zijn daar blij mee. Zo twijfelt titelverdedigster Ashleigh Barty, de Australische nummer 1 van de wereld die zich ook heeft geplaatst, of ze wel naar Mexico wil gaan vanwege de omstandigheden in Guadalajara.

“Guadalajara ligt 1500 meter boven zeeniveau en er wordt met drukloze ballen gespeeld”, zei haar coach Craig Tyzzer onlangs. “Drukloze ballen gaan vliegen en als je ze onder normale omstandigheden gebruikt, stuiteren ze niet eens. Dat lijkt me niet het beste uitgangspunt voor de beste speelsters ter wereld. Ze gaan spelen in condities die ze niet kennen, in een voor hen onbekend land en op hoogte. Ik vind het echt schandalig.”

Barty won twee jaar geleden de laatste editie van de WTA Finals, vorig jaar ging het evenement niet door vanwege de coronacrisis.