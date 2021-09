Kim Kardashian geeft ex-medewerker cadeautje van 25.000 dollar

Vrienden zijn met realityster Kim Kardashian heeft zo zijn voordelen. Zo gaf ze een voormalig medewerker een stevig cadeau voor haar verjaardag en dat zorgde voor heel wat vreugdetraantjes.

25.000 dollar (21.300 euro) in de vorm van een handtas. Dat heeft Stephanie Shepherd gekregen van haar voormalige werkgever Kim Kardashian. De vrouw werkte in het verleden verschillende jaren als assistent van de realityster, maar bouwde ook een goede vriendschap op met de Kardashians.

Voor haar 32ste verjaardag kreeg ze daarom van Kim K. een handtas van Hermès ter waarde van 25.000 dollar. “Dit is zo gek”, riep ze uit voor ze in tranen uitbarstte. “Niet wenen! Niet wenen”, zei de realityster waarna ze grapte geen tranen op de handtas te laten vallen.

Shepherd biechtte op dat ze eigenlijk van plan was om een namaakhandtas te kopen. Het is dus niet moeilijk je voor te stellen hoe blij de voormalige assistente was. “Je loyaliteit en generositeit voor vrienden en familie kan niet evenaart worden”, schreef de vrouw als bedankje op sociale media.

(sgg)