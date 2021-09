Kent u het nieuwe lief van Thibau Nys al? Nederlandse atlete doet zijn hart sneller slaan

Die ging vorige week zijn officiële outfit halen waarmee hij op de weg wedstrijden mag rijden. Nys werd ook al gespot op het WK-parcours in zijn Europese kampioenentrui.

© BELGA

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook naast de fiets gaat het hem voor de wind. Nadat zijn relatie met jeugdvriendin Melanie op de klippen liep, vond hij een nieuwe liefde in Nederland. Meer bepaald bij Anna Eikendal. De 19-jarige Oosterbeekse komt uit een echte hardloopfamilie en specialiseert zich op de 800m en 1.500m.

“Mijn opa heeft hard gelopen en werd nog meerdere keren kampioen op de cross”, zei ze eerder dit jaar in een interview. “Mijn moeder heeft het van hem geërfd en zo zijn mijn zusje Sophie en ik er ook in gerold. Mijn familie weet heel goed wat voor trainingen ik doe en welke wedstrijden ik loop en of een tijd goed of slecht is. Na een wedstrijd krijg ik ook altijd even een appje van mijn opa en oma. Dat is leuk. Maar soms gaat het thuis over niets anders dan alleen maar hardlopen. Soms zeg ik wel eens: jongens, genoeg over hardlopen nu.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nys en Eikendal deelden afgelopen zomer foto’s met elkaar op hun Instagram-pagina’s.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen