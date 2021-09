Covid-19 heeft al meer Amerikanen gedood dan Spaanse griep van 100 jaar geleden

In de Verenigde Staten zijn volgens de meest recente telling van het instituut maandagmiddag meer dan 675.700 mensen die besmet raakten met het nieuwe coronavirus gestorven. Volgens historici en de Amerikaanse gezondheidsdienst kostte de Spaanse griep wereldwijd aan ten minste 50 miljoen mensen het leven, waaronder 675.000 in de VS.

De Spaanse griep is daarmee, althans in absolute termen, niet langer de zwaarste pandemie in de recente geschiedenis van de VS. Maar in tegenstelling tot Covid-19 richtte deze pandemie een grote ravage aan in leeftijdsgroepen die geacht worden gezond te zijn, waaronder mensen tussen de 20 en 40 jaar en kinderen jonger dan 5.