Belg die in Spanje terechtstaat voor moord op kapster Riet, vraagt vrijspraak wegens gebrek aan getuigen

Riet Suy (links) kwam in Calpe om het leven, haar partner Danny Lauwers staat terecht — © IF

In Spanje is maandag het proces van ex-wielrenner en voormalig cafébaas Danny Lauwers (63) uit Hemiksem gestart. Twee jaar geleden stak hij in de Spaanse badstad Calpe zijn partner Riet Suy (57) dood bij een ruzie. Op de eerste dag in de rechtbank van Alicante ontkent de hij dat hij zijn vrouw gedood heeft.

Lauwers is maandag voor het eerst voor een volksjury verschenen in Alicante. Hij staat terecht voor doodslag. Maar al op de eerste dag van het proces vraagt zijn verdediging de vrijspraak. Niet alleen waren er volgens hem onvoldoende getuigen. De vermoedelijke dader ontkent ook dat hij zijn vrouw vermoord heeft, zo meldt de Spaanse regionale krant Las Provincias.

Verder beweert hij dat moeder en dochter vijf jaar lang niet met mekaar hebben gesproken. Hun relatie was “giftig”. En dat is vreemd, omdat de feiten gebeurden, op het moment dat Lauwers bezoek kreeg van de dochter van zijn partner.

Het drama gebeurde in juli 2019, op de avond van de Belgische nationale feestdag. Riet Suy kreeg die dag in Calpe, waar ze al twee jaar woonde, het bezoek van haar 19-jarige dochter Sam en haar vriend, die uit België op bezoek kwamen. De vier gingen samen op restaurant, maar Lauwers en Suy kregen ruzie aan tafel. Volgens kennissen van het koppel gebeurde dat wel vaker. Lauwers had een alcoholprobleem, en was vaak agressief.

Het huis van het koppel in Calpe, waar het drama zich afspeelde — © Google Streetview

Dochter Sam en haar vriend maakten daarop een lange strandwandeling, in de hoop dat de ruzie zou bekoelen. Ze kreeg nog een laatste sms van haar moeder: “Sam, ik zie je graag.” Maar toen de dochter om 1 uur ’s nachts terugkeerde naar het huis van het koppel, ontdekte ze het drama.

Haar moeder was met één messteek in de borst om het leven gebracht. Lauwers had daarna geprobeerd om uit het leven te stappen. Hij overleefde.

De aanleiding van het drama is tot op vandaag niet duidelijk. Lauwers weigerde na zijn arrestatie uitleg te geven aan de onderzoeksrechter of aan de politie.

Profrenner, cafébaas

Danny Lauwers was in 1980 één jaar lang profrenner, en werd daarna cafébaas in Deurne en Wilrijk. Hij leerde in 2015 Riet Suy kennen, die als kapster in het noorden van Antwerpen werkte. Ze besloten twee jaar later samen om naar Calpe te verhuizen. “Voor altijd”, schreef Suy in juli 2017 op Facebook.

“Mama wilde haar oude dag doorbrengen in Calpe”, vertelde de dochter in 2019 in een interview. Zelfs al ging het niet altijd goed tussen het koppel, en gingen ze meermaals uit elkaar. Lauwers was soms ronduit agressief, en had ook bij de andere Belgen op Calpe een slechte naam.

Twee dagen rouw

De moord maakte ook in Calpe veel los. De dood van Riet Suy werd er een van de symbooldossiers van de strijd tegen partnergeweld. De dag na haar overlijden hield het gemeentebestuur één minuut stilte, en kondigde het twee dagen van rouw af.

Lauwers verschijnt de komende dagen voor een volksjury in Alicante. Hij staat terecht voor doodslag. Volgens de aanklacht had de vrouw geen enkele kans om zich te verdedigen. Het Spaanse openbaar ministerie wil 24 jaar cel eisen tegen Lauwers. De dochter van het slachtoffer eist dan weer 25 jaar opsluiting. Ze vraagt daarnaast een schadevergoeding van maximaal 200.000 euro.