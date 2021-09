Minister Sophie Wilmès: “Nog 480 namen op Belgische lijsten van uit Aghanistan te evacueren personen”

Op de Belgische lijsten van uit Afghanistan te evacueren personen staan nog 480 namen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès maandag laten verstaan vanuit New York, waar ze de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN bijwoont. Afghanistan is een van de hoofdthema’s van de top.

De 480 mensen werden opgedeeld in categorieën. De grootste categorie, 260 mensen, zijn mensen met de Belgische of dubbele nationaliteit en hun rechthebbenden, zoals echtgenoten of echtgenotes en kinderen.

In een tweede categorie zitten 63 mensen met verschillende profielen. Wat ze gemeen hebben is dat hun engagement, in politiek, middenveld of de kunsten, ervoor zorgt dat ze meer risico lopen nu de taliban de macht hebben overgenomen.

Twee kleinere groepen omvatten 45 mensen die voor de Belgen in Afghanistan gewerkt hebben en 49 mensen met een verblijfstitel in België.

Sommige van de mensen op de Belgische lijsten hebben intussen al aangegeven dat ze in Afghanistan willen blijven.

Twee manieren om land te verlaten

Zij die dat nog willen, kunnen op twee manieren het land verlaten. Langs de ene kant is er de mogelijkheid om Afghanistan over land te verlaten, maar die mogelijkheid wordt door de Belgische autoriteiten afgeraden vanwege het gevaar. De tweede optie is met de vluchten die sinds enkele dagen vanuit Qatar zijn opgestart. Zo zijn al een aantal mensen die op de Belgische lijsten staan, kunnen terugkeren.

Maandagavond zit Wilmès in New York samen met haar Europese collega’s. Afghanistan is daar het belangrijkste gespreksonderwerp. De EU-ministers zullen er moeten bepalen welke relatie ze op middellange termijn aangaan met het talibanregime, zegt Wilmès.