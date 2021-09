Mercedesbaas Wolff vreest herhaling probleemsituatie ‘Hamilton-Rosberg’: “Maar we zijn er beter op voorbereid”

Het behoeft geen uitleg dat Mercedes-teambaas Toto Wolff geen trek meer heeft in een situatie zoals die tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg in 2016. Bij een aantal gelegenheden escaleerde die rivaliteit op de baan en dat zorgde voor een uiterst gespannen sfeer bij de ‘Silberpfeile.’

George Russell zal zich uiteraard willen bewijzen nu hij na lang wachten eindelijk zijn kans krijgt bij de hoofdmacht van Mercedes en de vraag is hoe Toto Wolff dat in goede banen zal leiden. “Russell heeft bewezen dat hij een zitje in een topwagen verdient en nu moeten we hem goed laten wennen aan hoe het er bij Mercedes aan toe gaat. Er is veel meer druk: hij heeft een ongelooflijke teamgenoot met enorm veel records. Het is dan ook belangrijk dat je hem conditioneert en op de juiste manier kalibreert,” zei Wolff tegen de officiële website van de F1.

“We hebben in het verleden situaties gezien waarin de partners van Lewis faalden. Ik denk dat we misschien een beetje beter voorbereid zijn op die situatie. Maar desalniettemin heeft hij alle ambitie om een toekomstig wereldkampioen te worden. En Lewis heeft alle ambitie om er nog één aan toe te voegen, dus het komt erop neer om alles op elkaar af te stemmen.”

© ISOPIX

Wolff benadrukt dat dat niet wil zeggen dat hij de ambities van George Russell de kop wil indrukken. Hij wil hem helpen om zijn ambities waar te maken, maar tegelijk ook een goede relatie te hebben met Lewis Hamilton. “Ik denk dat je ook het perspectief van de ander moet respecteren, en de ambitie”, aldus Wolff. “We gaan geen rijder in de wagen zetten die niet de ambitie heeft om het zo goed mogelijk te doen, zijn teamgenoot zo hard mogelijk te pushen en races en kampioenschappen te winnen.”

Met de nieuwe regels in de Formule 1 voor 2022 zou het zomaar kunnen dat de rangorde van de teams door elkaar geschud wordt. Maar Toto Wolff benadrukt dat Russell altijd mag rekenen op dezelfde behandeling als Lewis Hamilton binnen het team. “Ik denk dat we tevreden zullen zijn als we als team in de top drie zitten wat overwinningen betreft”, zei hij. “Het is altijd onze ambitie om op lange termijn dicht bij de top te zitten. Als we een wagen hebben die voor het kampioenschap kan gaan, dan gaat dat dezelfde wagen zijn voor Lewis als voor George. Russell heeft het tempo. In de kwalificaties is hij heel, heel snel, en ik weet zeker dat het goed gaat komen.” (F1journaal.be)