Rolstoeltennisser Joachim Gérard eindelijk thuis na wekenlang verblijf in Japans hospitaal: “Bedankt voor al jullie steun”

Rolstoeltennisser Joachim Gérard is eindelijk thuis nadat hij weken in het ziekenhuis heeft gelegen in Tokio. Dat maakte Gérard maandag zelf bekend op Instagram. “Ik ben gelukkig dat ik jullie kan vertellen dat ik sinds een aantal dagen eindelijk thuis ben. Ik zou jullie allemaal willen bedanken voor de steunberichten.”

Gérard belandde in het ziekenhuis in Tokio nadat hij, kort na zijn uitschakeling in de achtste finales van het paralympisch toernooi tegen de Spanjaard Daniel Caverzaschi (ITF-14), onwel was geworden in het olympisch dorp. De eerste onderzoeken wezen op een cardiologisch probleem.

Doordat de Brabander langer dan gehoopt in het ziekenhuis werd gehouden, moest hij de US Open aan zich laten voorbijgaan. Normaal gezien zou Gérard rechtstreeks van Japan naar New York reizen, maar uiteindelijk geraakte hij dus pas een aantal dagen geleden weg uit Tokio.