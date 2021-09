Twee tieners gewond bij schietpartij aan school in VS

Bij een schietpartij in een middelbare school in de Amerikaanse staat Virginia zijn maandag twee tieners gewond geraakt. Hun leven is niet in gevaar en de dader is opgepakt. Dat meldt de politie.

De schietpartij vond maandagochtend plaats in de Heritage High School. Twee 17-jarige tieners, een meisje en een jongen, werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie zijn ze er niet erg aan toe.

De politie pakte de dader op. Over zijn motief is nog niets bekend. Hij zou de slachtoffers kennen. De school werd een tijdje geëvacueerd.