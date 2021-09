Driehonderd Russen demonstreren in Moskou tegen verkiezingsuitslag

In de Russische hoofdstad Moskou zijn ongeveer driehonderd mensen de straat opgegaan uit protest tegen de verkiezingsuitslagen. De mee door president Vladimir Poetin opgerichte partij Verenigd Rusland kreeg ongeveer 50 procent van de stemmen. De demonstranten zijn ervan overtuigd dat er fraude is gepleegd.

Demonstranten hebben zich verzameld op het centrale Poesjkinplein en scanderen: “We zullen niet vergeven” en “Rusland zonder Poetin”. Er zijn vooralsnog geen berichten over ingrijpen van de politie. In Moskou zijn demonstraties momenteel verboden. Volgens lokale autoriteiten is dat een maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus, maar tegenstanders denken dat de maatregel bedoeld is om critici de mond te snoeren.

De betogers gaven gehoor aan uitspraken van leden van de Communistische Partij, die ongeveer 20 procent van de stemmen kreeg. De partij spreekt van verkiezingsfraude ten voordeel van Verenigd Rusland, die pro-Kremlin en pro-Poetin is. Verenigd Rusland krijgt met deze uitslag een tweederdemeerderheid van de 450 zetels in het parlement, de Staatsdoema. Door deze meerderheid kan het Kremlin veel makkelijker de grondwet aanpassen.

De oppositie reageerde vol ongeloof op de uitslagen en ook andere landen zijn ontstemd over de stembusgang. Zo menen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland dat de stembusgang niet vrij was. Autoriteiten hebben in aanloop naar de verkiezingen van alles gedaan om tegenstanders te hinderen. Zo waren sommige tegenstanders van de regering uitgesloten van deelname aan de verkiezingen.