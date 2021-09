Jobstudent in Duits tankstation doodgeschoten tijdens ruzie over mondmasker

In de Duitse stad Idar-Oberstein, in de deelstaat Rijnland-Palts, heeft een 49-jarige man een werknemer van een tankstation doodgeschoten tijdens een ruzie over het dragen van een mondmasker. Dat meldt het Duitse gerecht.

Het incident vond zaterdagavond iets voor 20 uur plaats, maar de details werden nu pas bekendgemaakt tijdens een persconferentie van de politie en officieren van justitie. Een 49-jarige man wou in een tankstation in Idar-Oberstein bier kopen, maar dat werd hem geweigerd door een werknemer, een 20-jarige student. De jobstudent weigerde het bier te verkopen omdat de klant geen mondmasker droeg.

De klant zou daarop woedend terug naar huis gekeerd zijn, om vervolgens terug te keren naar het tankstation met een pistool. Opnieuw ging hij de zaak binnen zonder mondmasker, deze keer met de bedoeling reactie uit te lokken. Vervolgens schoot hij de jonge werknemer door het hoofd. Het slachtoffer was op slag dood.

© Polizei

“Voorbeeld stellen”

De dader verklaarde aan de politie dat de coronapandemie hem tot deze daad had gedwongen. Volgens de politie voelde de man zich “in een hoek geduwd” en zag hij “geen andere uitweg dan een voorbeeld te stellen”. Het slachtoffer leek volgens de dader “verantwoordelijk voor de ganse situatie”.

De dader was niet gekend bij de politie. Bij het doorzoeken van zijn appartement vonden de onderzoekers wel nog andere vuurwapens en munitie. De herkomst van de wapens moet nog worden opgehelderd omdat de man geen wapenvergunning heeft.

