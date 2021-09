In productiebedrijven zal de discussie over de mondmaskers moeilijker zijn — © Dieter Telemans

De mondmaskerplicht op het werk gaat officieel op de schop, maar in de praktijk zal voor veel werknemers weinig veranderen. Bedrijven mogen zélf kiezen of ze het masker blijven hanteren. “Ik denk dat vele dat ook gaan doen”, zegt Kris De Meester van werkgeversorganisatie VBO. “Al wordt het een moeilijke discussie in bedrijven waar mensen aan de band staan.”