Grote kans op Belgisch eremetaal vandaag in de WK-tijdrit voor junioren. Met Cian Uijtdebroeks en Alec Segaert brengt ons land twee topfavorieten aan de start. De twee goudhaantjes finishten ook in die volgorde op het BK tijdrijden, waar Jonathan Vervenne hen flankeerde op het podium. De Riemstse debutant werd in extremis opgetrommeld voor deze WK-tijdrit, die hij als een examen beschouwt.