PODCAST. Slimmer Eten: hoe gezond zijn groenteburgers nu echt? “Soms zijn het kaaskroketten met vijf erwten in”

Plan 500 gram, allemaal goed en wel. Maar als je in de supermarkt rondloopt, lijkt alles supergezond. Hoe weet je nu of ontbijtgranen echt zo voedzaam zijn als ze beloven? Zijn groenteburgers wel deftige vleesvervangers? En wat moeten we geloven van de superfoods? In deze aflevering gaan Elias, Stefanie en diëtist Michaël Sels op supermarktsafari, en leren ze je hoe je door de marketing heen kijkt. “Die hummus? Dat is eigenlijk mayonaise met de smaak van kikkererwten.”