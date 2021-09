Marlen Reusser moet tijdritgoud aan Ellen van Dijk laten: “Beetje bitter”

Marlen Reusser moest vrede nemen met de tweede plaats in de tijdrit op het WK wielrennen in België. De Zwitserse Europees kampioene diende na 30,3 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge alleen de Nederlandse Ellen van Dijk, die tien seconden sneller reed, voor zich te dulden. Met Annemiek van Vleuten maakte een tweede Nederlandse het podium vol.

“Een medaille winnen op een WK was een grote droom voor mij, zeker vandaag”, verklaarde Reusser, die maandag haar dertigste verjaardag vierde. “Natuurlijk is de tweede plaats een beetje bitter, maar Ellen verdiende de zege.” De Zwitserse gaat komend seizoen aan de slag bij SD Worx. “Ik verwacht volgend jaar beter te worden. Ik hoop dat ik nog enkele stappen kan zetten, bijvoorbeeld zoals in een tijdrit als vandaag de zege te veroveren.”

Reusser snelde eerder deze maand in Italië op het EK nog naar het goud in de tijdrit. Toen klopte de Zwitserse Van Dijk, die in Trente op de tweede plaats strandde, met negentien seconden.