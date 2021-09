FBI doorzoekt huis van verloofde van Gabby Petito: “We konden dit niet eerder doen”

De FBI heeft maandag een huiszoekingsbevel uitgevoerd in het huis van Brian Laundrie, de vermiste verloofde van Gabby Petito. Het lichaam van Petito zou op zondag levenloos teruggevonden zijn, nadat het koppel de hele zomer samen op reis was.

De Amerikaanse Gabby Petito (22) trok begin juli samen met haar verloofde Brian Laundrie (23) op roadtrip in een omgebouwd busje. De hele wereld kon hun avonturen volgen via sociale media: vooral Gabby plaatste bijna dagelijks vakantiekiekjes. Wat schijnbaar een droomreis leek, veranderde begin september in een nachtmerrie. Brian kwam onverwacht alleen naar huis en van Gabby was geen spoor. Bovendien weigerde haar verloofde mee te werken met de politie: hij hield de lippen stijf op mekaar. De politie beschouwt Brian echter nog niet officieel als verdachte, wel als ‘betrokkene’.

Afgelopen weekend volgt dan het ergst denkbare nieuws: de FBI maakte bekend dat een lichaam is gevonden in het Grand Teton National Park. Het lichaam is nog niet forensisch geïdentificeerd, maar voldoet wel aan haar beschrijving. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk. Er volgt wel meteen een betuiging van medeleven aan Gabby’s familie.

Op dat moment is Brian al twee dagen spoorloos. De jonge man verschanst zich, zeggen zijn ouders. Maar waar weten ze niet. Maandag laat de FBI weten dat ze de ouders van Brian gevraagd hebben het huis te verlaten. Ze moeten buiten in een politiewagen wachten terwijl hun huis - waar Brian en Gabby al sinds 2019 woonden - van boven tot onder doorzocht wordt.

Op videobeelden van lokale media is te zien dat agenten en FBI-agenten bij het huis arriveren en de tuin afzetten met politielint. Sommige agenten staan op wacht met getrokken wapens.

Critici vinden dat de politie te laat optreedt. Brian had net omwille van het feit dat hij weigerde mee te werken met het onderzoek, aangehouden moeten blijven. Of er had al eerder een huiszoekingsbevel moeten zijn, klinkt het. “Wij kunnen niet zomaar een huiszoekingsbevel verkrijgen”, verdedigt woordvoerder van de lokale politie Josh Taylor zich. “We hebben geen bewijs dat er zich een misdaad afgespeeld heeft in North Port, dus stonden we machteloos.” Volgens zijn advocaat heeft Brian bovendien het “grondwettelijke recht” om te zwijgen.

Zoektocht naar Brian gestaakt

De North Port Police Department liet maandag ook weten dat het de zoektocht in een natuurreservaat in Florida naar Brian heeft opgeschort, maar dat er wel verder gezocht wordt naar de jonge man.

Volgens de lokale politie bestaat de kans dat de man zichzelf iets aangedaan heeft. Maar voorlopig tasten ze nog in het duister.

