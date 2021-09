De vrouw was zondagmiddag gaan lopen in het Thor Park, toen ze de exhibitionist tegenkwam. — © Serge Minten

Genk

Zondagmiddag is een vrouw achtervolgd door een mountainbiker in het Thor Park in Waterschei. De man benaderde haar ook terwijl hij aan het masturberen was. De politie Carma onderzoekt de zaak.