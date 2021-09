Gemeenteraad vergadert in cultureel centrum op maandag 27 september

De eerstvolgende vergadering van de gemeente- en OCMW-raad zal ook nu weer plaatsvinden in de ruime foyer van het cultureel centrum. Dat zal gebeuren op maandag 27 september om 20 uur. Belangstellenden zijn welkom mits inachtname van de dan nog steeds vigerende veiligheidsmaatregelen: voldoende afstand houden en mondkapje dragen bij verplaatsing.

Aan de agenda van de gemeenteraad staan onder meer volgende punten: bestek aankoop tweedehands borstelwagen, bestek aanstelling studiebureau integratie Huis van het Kind, bibliotheek, speelotheek en erfgoeddienst, bestek renovatie dak gemeentelijke basisschool Rekem, en definitieve vaststelling van het tracé van de wegen in de nieuwe verkaveling tussen de Grensstraat, Dukatonweg, Maastrichterweg en Maaseikersteenweg in Smeermaas. De OCMW-raad buigt zich nadien onder meer over de samenwerkingsovereenkomst met Kind en Taal en met de Plan Trekkers.