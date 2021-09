Sophie Wilmès: “Rusesabagina kreeg geen eerlijk en billijk proces”

Paul Rusesabagina heeft geen eerlijk en billijk proces gekregen. Dat stelt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) in een reactie op de veroordeling van de Rwandese activist tot 25 jaar cel wegens terrorisme.

Wilmés nam maandag kennis van het vonnis. “Aan het einde van deze gerechtelijke procedure - en ondanks herhaalde oproepen van België - moet worden vastgesteld dat de heer Rusesabagina geen eerlijk en billijk proces heeft gekregen, in het bijzonder wat de rechten van de verdediging betreft. Ook het vermoeden van onschuld werd niet gerespecteerd. Deze elementen stellen de facto het proces en het vonnis ter discussie”, oordeelt de vicepremier.

Wilmes verblijft momenteel in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In de marge daarvan zal ze een ontmoeting hebben met haar Rwandese ambtgenoot Vincent Biruta.

Een rechtbank in Kigali veroordeelde de Belgische Rwandees Paul Rusesabagina maandag tot 25 jaar cel voor terrorisme. De autoriteiten verwijten de 67-jarige activist dat hij een rebellengroep steunt die dodelijke aanvallen heeft uitgevoerd. Rusesabagina is vooral bekend als de hotelbaas die het verhaal van de bekroonde film “Hotel Rwanda” heeft geïnspireerd. Daarnaast ontpopte hij zich tot een hevig criticus van het regime in Kigali.