PaardenKracht zoekt financiële steun

Wie de film ‘de paardenfluisteraar’ ooit heeft gezien, weet wat voor een speciale band paarden en mensen met elkaar kunnen hebben. Het is ook niet zomaar dat PaardenKracht (PK) een van de therapeutische vormen binnen psychosociale ondersteuning is die OC Sint-Ferdinand in Lummen aanbiedt aan jongeren met een verstandelijke beperking en/of gedrags- en emotionele problemen. Het lijkt er echter op dat dit schooljaar minder jongeren gebruik zullen kunnen maken van PK.

Sint-Ferdinand is vooral afhankelijk van de subsidies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). PaardenKracht is een ‘extraatje’ is voor de jongeren. Voorgaande jaren kon het project altijd doorgaan dankzij de financiële steun van onder andere Een Hart van Limburg. Maar ondanks menige projectvoorstellen richting fondsenwerving, kwam telkens niets positiefs uit de bus. Psychosociaal ondersteuner Magali Awouters werkt met de paarden en de jongeren. Tijdens een sessie leert de jongere zorgvuldig omgaan met een paard. Zelfstandig uit de stal halen, borstelen, naar de piste begeleiden, maar ook het paard zonder touw laten volgen en laten luisteren. Magali ziet wekelijks hoe er een mooie band ontstaat tussen de jongeren en de paarden, puur op basis van de lichaamstaal. Ze ziet drukke en energieke jongeren bij de paarden hun rust terugvinden. “Zeer belangrijk voor onder andere jongeren met bij autismespectrumstoornissen (ASS). Slechts een half uurtje bij de paarden is vaak al genoeg voor hen. Fascinerend om te zien”, reageert ze. Magali ziet het als een enorm gemis binnen de therapievormen als vanwege geldgebrek minder jongeren deze therapie kunnen volgen. Ze hoopt dat er toch nog financiële steun zal worden gevonden. PK is blij met elke financiële steun. Wie graag dit project wil steunen, kan dit zonder of met fiscaal attest (vanaf 40 €) doen. Op de website www.sintferdinand.be (onder steunen) staat hierover meer informatie.