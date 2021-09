Gepensioneerde onderwijzers bezoeken Paal

Om 14 uur werd de talrijke groep door André Luyten verwelkomd op het dorpsplein in Paal. Onder leiding van Alex Van Roosbroeck werd eerst het opgewaardeerde historisch kerkhof bezocht. Het gezelschap bezocht daarna de recent gerestaureerde kerk van Sint Jan de Doper in Paal. Koster Martin Ribus vergaste de bezoekers met een miniconcert op het onlangs herstelde Delhaye-orgel. Frans Broekmans begeleide de deelnemers voor een wandeling door de holle wegen van de wijk Paalstraat. Aan de Merelhoeve werd een welverdiende rustpauze ingelast. Aan de Merelhoeve volgde een wandeling door het maisdoolhof. De dappersten in de groep wandelden vervolgens door de holle wegen naar de Sint-Jansgilde waar hun een koffietafel werd aangeboden. De deelnemers waren verrast van al dat moois dat ze in Paal mochten zien.