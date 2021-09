Lourdesgrot in Tervant wordt heropgebouwd

Het plein naast de kerk van Tervant werd vroeger grotendeels ingenomen door de Lourdesgrot. Nu men bijkomende parkeerplaatsen nodig heeft, werd besloten om de grot te verplaatsen naar het oude kerkhof. De grot werd eerst volledig gefotografeerd en vervolgens afgebroken. Nu is men bezig met de heropbouw. Als alles is opgeruimd en het Mariabeeld is teruggeplaatst, heeft Tervant weer een mooie plaats voor stilte en bezinning.