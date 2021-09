Vlasmeerkapel schenkt 1000 euro aan Monsheide

Het bestuur van de Vlasmeerkapel in Hechtel-Eksel overhandigde een cheque ter waarde van 1000 euro aan Monsheide in Peer. Het geld zal goed gebruikt worden voor de inrichting van een snoezelhoek.

De Vlasmeerkapel schenkt de opbrengsten met veel plezier aan een goed doel. Reeds voor de tweede maal werd aan Monsheide in Peer gedacht. Monsheide is momenteel bezig met een nieuwbouwproject. Dit project bestaat uit het bouwen van een leefgroep voor 10 personen met een verstandelijke beperking en hogere zorgnoden. Omdat deze mensen intens kunnen genieten van basale stimulatie wordt in dit bouwproject speciale aandacht gegeven aan een snoezelhoek. Deze snoezelhoek krijgt een centrale plaats in de leefruimte. Het is ook een plaats voor rust en ontspanning.