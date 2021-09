OPROEP. Gevaccineerden mogen weer naar VS reizen, waarom boek jij een vliegtuigticket?

De Verenigde Staten heropenen begin november de grenzen voor alle internationale reizigers die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat meldt het Witte Huis maandag. De VS zullen van deze reizigers vragen dat ze zich laten testen en dat ze een mondmasker dragen. Er zal ook een systeem van contact tracing komen. De “travel ban” die in maart 2020 ingevoerd werd, wordt daarmee opgeheven.

De beperkingen die de Verenigde Staten in maart 2020 invoerden, worden begin november opgeheven . De “travel ban” zal daarmee zowat 20 maanden van kracht geweest zijn.

“Internationaal reizen is van cruciaal belang om families en vrienden met elkaar in contact te brengen, kleine en grote bedrijven van brandstof te voorzien en het uitwisselen van ideeën en culturen te promoten”, zei de coronacoördinator van het Witte Huis Jeff Zients. “Daarom hebben we, met de wetenschap als onze gids, een nieuw internationaal vliegreissysteem ontwikkeld dat zowel de veiligheid van de Amerikanen hier thuis als de veiligheid van internationale reizigers verbetert.”

(evdg)