Ploegenvoorstelling bij Weerstand Koersel

Daar werden ze opgevangen door hun trainers en jeugdbestuur. Per leeftijdscategorie stelden ze zich beurtelings op voor de fotograaf. Die mocht 12 keer de beste pose van elke groep vastleggen in een digitaal beeld. Dat was niet altijd eenvoudig omdat er zelfs een categorie was die 40 spelertjes op de lijst heeft staan (U13). Dat alles gebeurde onder het toeziend oog van de talrijke begeleiders van de jeugdspelertjes. Daarna begaven ze zich richting het A-terrein waar de speaker met dienst elke leeftijdsgroep met hun trainers voorstelde aan het publiek. Tot slot werd een groepsfoto genomen. Alhoewel niet alle 340 jeugdspelertjes aanwezig konden zijn, was er wel een brede hoeklens nodig om iedereen in één beeld te vatten. De jongste spelertjes (U6 en U7) mochten dan ook nog eens mee het terrein opstappen aan de hand van de spelers van de 1ste ploeg. Na de rust van de match tegen Termien was er gratis friet met frikadellenworst voor iedereen. Spijtig genoeg slaagde het 1ste elftal er niet in een punt te pakken tegen Termien.