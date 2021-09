COLUMN Limburgs Landschap - Oeverloper

Als je momenteel bij een waterplas blijft staan, is de kans groot dat je hem tegenkomt: de oeverloper. Zijn naam zegt volledig wat hij dan denkelijk aan het doen is. Lopen langs een oever. Want dat is nu eenmaal wat oeverlopers doen.Ik herken hem dadelijk. Niet alleen omdat het een van de meest voorkomende steltlopertjes in onze streken is. Toch op dit moment. Maar vooral door een paar opvallende kenmerken. De oeverloper had evengoed de ‘staartwipper’ kunnen heten. Want na elke korte vlucht over het water schudt hij - na zijn landing - nog een paar keer met zijn kontje. Net alsof hij schokbrekertjes heeft ingebouwd die nog even moeten naveren. Het kenmerk om een oeverloper te determineren, is echter zijn witte wig vlak voor zijn vleugelboeg. Het lijkt wel of hij een ‘marcelleke’ aan heeft.Je treft hem bij ons dus bijna altijd aan op de oever langs het water. Hij zoekt er zenuwachtig naar voedsel. Pikkend met zijn snaveltje in de - meestal modderige - bodem naar alles wat eetbaar is. Larven, kleine insecten, hij speelt het allemaal netjes binnen. Want hij kan de energie die hij er uithaalt goed gebruiken. De ganse dag is hij druk in de weer. ’s Nachts kruipt hij niet in zijn warme bedje. Integendeel, dan vliegt hij weer een stukje verder richting het verre Afrika waar hij de winter zal doorbrengen. Want ons oeverlopertje is een trekvogel. Daar aangekomen doet hij opnieuw waar hij goed in is: lopen langs een oever van een Afrikaanse waterplas. Met zijn ‘marcelleke’ aan.Foto's: (1) Dany Tielens - (2) en (3) Ruben Hoes