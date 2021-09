Hasseltse straatnamen: Cornelis Elenstraat

Jan Cornelis Elen werd geboren in Meeuwen-Gruitrode in 1774. Het gezin verhuisde naar Scherpenheuvel waar de vader geneesheer was. Cornelis studeerde wijsbegeerte aan de Leuvense universiteit. Op 24-jarige leeftijd sloot hij zich aan bij de Boerenkrijg: een opstand van de landelijke bevolking in de Zuidelijke Nederlanden tegen het door de Fransen gevestigde staatsgezag dat gelijkheid voor alle mensen beijverde. De plaatselijke bevolking verzette zich o.a. tegen plunderingen, anti-godsdienstige politiek, afschaffing van aloude rechten en gewoontes… Elen werd aanvoerder van de opstandige boeren uit het Hageland, de 'Brigands', door de Fransen struikrovers genoemd. In Diest voerde hij het opperbevel in het verzet. Zijn eerste strijd was in Lier, daarna vocht hij met zijn manschappen in Leuven, Tongerlo, Diest en ook in Hasselt. In 1798 tijdens de slag bij Hasselt, werd de Boerenkrijg onderdrukt. Cornelis voerde nog een tijdje actief verzet in de Kempen. Hij werd door de Franse gendarmerie aangehouden, maar kon vluchten. Na 1800 werd de strijd van de Boerenkrijg gestaakt. Elen verbleef daarna in het Nederlandse Gorinchem tot aan zijn dood in 1838. Een Hasseltse straat werd in 1991 de Cornelis Elenstraat.“D´n held vanne Bouerrekrèèg vir oas Hesselieëre”