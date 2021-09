PXL-Healthcare kleurt oud Moederhuis oranje

Voor de Werelddag voor patiëntveiligheid, afgelopen vrijdag 17 september, riep de WHO alle belanghebbenden op om “Nu te handelen voor een veilige en respectvolle bevalling!” Met als thema “Veilige zorg voor moeders en pasgeborenen”. De WHO roept alle belanghebbenden – regeringen, niet-gouvernementele organisaties, professionele organisaties, het maatschappelijk middenveld, patiëntenorganisaties, de academische wereld en onderzoeksinstituten – op om deel te nemen aan de wereldwijde campagne door iconische monumenten oranje op te lichten. “Gezien het onderwerp en thema van dit jaar hebben we ons departement PXL-Healthcare (het oud Moederhuis in Hasselt) oranje uitgelicht zoals gevraagd door de initiatiefnemers.” zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. Departementshoofd Roald Nelissen geeft duiding: “Uit informatie van de WHO blijkt dat er elke dag ongeveer 810 vrouwen sterven aan vermijdbare oorzaken die verband houden met zwangerschap en bevalling. Bovendien sterven elke dag ongeveer 6.700 pasgeborenen, wat neerkomt op 47% van alle sterfgevallen onder de 5 jaar. Bovendien worden elk jaar ongeveer 2 miljoen baby's doodgeboren, waarvan meer dan 40% tijdens de bevalling. Gezien de aanzienlijke last van risico's en schade waaraan vrouwen en pasgeborenen worden blootgesteld als gevolg van onveilige zorg, verergerd door de verstoring van essentiële gezondheidsdiensten als gevolg van de COVID-19-pandemie, is de campagne dit jaar nog belangrijker.”“Gelukkig kunnen de meeste doodgeborenen en sterfgevallen door moeders en pasgeborenen worden vermeden door veilige en hoogwaardige zorg te bieden door bekwame gezondheidswerkers die in ondersteunende omgevingen werken. Vroedvrouwen kunnen tot tweederde van deze sterfgevallen voorkomen! Helaas heeft nog niet iedere zwangere ter wereld de mogelijkheid om zich te laten begeleiden door een vroedvrouw...”, besluit opleidingshoofd Vroedkunde Els Hendrix.