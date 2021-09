Femke en Hilde beschilderen PXL-eendjes

PXL-MAD School of Arts vaardigde haar studente Femke Nijs en alumna Hilde Vanhees af om de PXL-eendjes om te toveren tot ware zwanen. Hilde en Femke komen samen met ‘Down by the Water’, een verwijzing naar het water en het nieuwe Hasseltse stadsdeel aan het water, Quartier Bleu.

Zoals deze eendjes zich happy voelen ‘down by the water’ - zo is het schildersatelier een biotoop voor Hilde Vanhees en Femke Nijs. Femkes werk is vaker abstract met een rustig kleurenpalet en de schilderijen van Hilde eerder expressief. In het figuratieve herken je een shot uit de clip van PJ Harvey. In de twee eenden zie je hoe er nu letterlijk raakvlakken tussen beide kunstenaars ontstaan. Alzo creëerden ze een frisse en weelderige atmosfeer met een sensuele touch ...De twee kunstwerken werden op 20 september, bij de start van het nieuwe academiejaar, op het Dusartplein in Hasselt geplaatst. Ze kregen een veilige thuishaven achter het hekwerk van kantoor Van Lanschot tot en met zondag 3 oktober. Daarna krijgen ze mooie plaatsje op de PXL-campus in Hasselt.