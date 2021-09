De Heikneuters in Tirol

"Omdat tante corona het ons niet gunde om vorig jaar onze wandelweek te houden smaakte deze wandelweek in Lechtal nog veel beter. Op zondag 12 september zette 47 uitgeslapen Heikneuters de stap richting Oostenrijk.Het was een reis die ons zeker zal bijblijven als de reis van de vele files en de vervelende controles van de Duitse Politzei.""Het kon ons echter niet ontmoedigen, het werd een verlof dat wij ons nog lang zullen herinneren. Het was een blij weerzien bij Johan en zijn gezin in het ons vertrowude Hotel Alpenblick in Bach. Een programma voor alle medereizigers in elkaar steken en uitvoeren was voor de verantwoordelijke precies de gewoonste zaak van de wereld. Iedereen heeft genoten van de wandelingen, de berghutten en de uitstappen."