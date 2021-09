COLUMN KELLY LOOS: Extreem

Op het moment dat ik deze column schrijf, is het zondagavond. Op de achtergrond klinkt het boenke-boenke van Extrema. Het geluid van de vrijheid. Hoewel dance, techno en aanverwanten absoluut niet mijn ding zijn (geef mij maar gillende gitaren en knallende drums) is het toch een speciaal gevoel dat er weer feestgedruis in de lucht hangt. Ook de openluchtfuif én de kermis in Helchteren konden enkele weken geleden weer plaatsvinden. In de zomermaanden lieten de weergoden ons serieus in de steek, maar in september maakten ze dat ruimschoots goed met heel veel porties zonnestralen. Ideaal weer voor een ‘extreem’ feestje dus.Helaas is er nog wat anders extreem dezer dagen. En dat extreme feestje wordt gebouwd door hongerige wolven. Nee, van stemmingmakerij houd ik niet, van drama’s maken waar er geen zijn nog veel minder, maar de wolven, die baren mij zorgen. Als leerkracht op een school met landbouwrichtingen hoor ik de laatste weken extreme verhalen. En ja, ik heb, tegen beter weten in, op sociale media de foto’s bekeken van de koeien en pony’s die helaas het avondmaal van de wolven vormden. Want de berichten komen van mijn collega’s, van oud-leerlingen en hun familie, vrienden en buren. Hoewel de onheilsberichten de laatste weken vooral uit Oudsbergen komen, waren er ook al in onze gemeente slachtoffers. En ja, ik weet het, dat is wat een wolf doet: op prooien jagen, ze doden en ze opeten. Dat is de natuur. Maar de vraag is of onze streek nog een natuurlijke habitat is voor een wolf, laat staan voor een uitgebreide wolvenfamilie. Een wolf is een wild dier en moet dus ook de plaats en ruimte hebben om te jagen. Tussen de huizen is dat moeilijk. Het is dus evident dat onze gedomesticeerde dierenwereld botst met de wereld van die wilde wolven. Of is het toeval dat in het verleden heel wat sprookjes moesten waarschuwen voor die grote, boze wolf? En wolfproof omheining rond álle weiden in de buurt van het jachtgebied van de wolf? Sorry, maar dat is ook een sprookje. Want die wolven krijgen kinderen en zullen zich over een steeds groter gebied verspreiden. Nu kan het probleem nog aangepakt worden, als ze in heel België zitten, is het te laat …