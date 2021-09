Okra Maaseik schuift eindelijk weer samen aan tafel

Het was heel lang geleden maar op dinsdag 14 september kwamen de leden van Okra Maaseik eindelijk opnieuw samen voor een gezellige ontspanningsnamiddag in het vertrouwde Parochiecentrum.

"Bij een dampende kop koffie en een lekker stuk vlaai konden we fijn met elkaar praten. Na zovele maanden viel er best wat bij te praten. Tussendoor mochten we genieten van meezingers van vroeger door de zangeres Roxänne, en meezingen deden we. We konden ook terugblikken op foto's en filmpjes, soms van lang geleden. En er was zelfs een quiz rond de indringende vraag: wi-j good kent gieë Mezeik?"