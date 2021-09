Pasar Lanaken maakt dauwwandeling

Deze keer werd gekozen voor een tocht door Uikhoven. "Gids Eric Kortleven lichtte ons in de Kijkkerk, waar een permanente tentoonstelling is ingericht, de historie van dit Maasdorpje toe. Langs de oevers van de Maas maakten we kennis met de overblijfselen van de eerste dijk, de oudste straat van Uikhoven, het pomphuis, het fietsveer en het herenhuis van de familie Aelbers. Ooit was dit dorpje zelfs een brouwerij en een glasblazerij rijk. De wandeling werd traditioneel afgesloten met spek en eieren."