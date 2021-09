Orseni bezoekt Agropolis

Orseni, een seniorengroep uit Dilsen-Stokkem, heeft een bezoek aan Agropolis in Kinrooi gebracht.

Oud-volksvertegenwoordiger Hubert Brouns bracht een schitterende uiteenzetting over een project waarvan de meeste bezoekers weinig weet hadden. De spreker haalde aan dat de versnippering van de landbouwgronden, maar ook de grindwinning, leidden tot de oprichting van Agropolis.Het profileert zich als incubator voor agro-innovatie. Het doel is immers nieuwe land- en tuinbouwbedrijven in de richting van vernieuwing te stimuleren met het oog op meer concurrerend te worden.Momenteel zijn tachtig landbouwers aangesloten. De coöperatieve werking zoals de gezamenlijke aankoop van land- en tuinbouwmachines werkt financieel voordelig.Agropolis kan de bedrijven voorzien van huisvesting, netwerk en begeleiding. Het totaalpakket van faciliteiten en diensten leidt de landbouw veilig naar de toekomst. Na het boeiend betoog van de heer Brouns brachten de Orsenileden een bezoek aan de agrovelden en het wagenpark.