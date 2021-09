Verenigingen en scholen ruimen zwerfvuil langs straten op

“Zij hebben in totaal 200 km gemeente-, gewest- en verkavelingswegen proper gemaakt”, vertelt milieu- en duurzaamheidsambtenaar Liesbeth Lenaerts. “Ook 52 leerlingen van basisscholen De Bilter en Kers en Pit deden hun duit in het zakje. Zij werden door de gemeente getrakteerd op een fruitsapje, de verenigingen kregen een frietje aangeboden. Alle deelnemende verenigingen en scholen ontvangen bovendien 15 euro per opgeruimde kilometer van Limburg.net.” In Horpmaal ging de dorpsraad op pad. “We hebben zes kilometer van ons Groothertogdom afvalvrij gemaakt”, lacht Michel Mathei. “We moesten vooral blikjes en mondmaskers oprapen, goed voor een drietal afvalzakken. Het zijn zeker propere mensen in Horpmaal en omgeving.”

Frmi