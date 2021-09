De seksuele fantasie die de rollen omdraait in de slaapkamer: wat is pegging precies?

Kat en Cody in The bold type — © still

Wie op Netflix kijkt naar The bold type, maakt in de zesde aflevering van het vierde seizoen kennis met een seksuele fantasie: pegging. In To peg or not to peg vraagt een van de hoofdrolspeelsters, Kat Edison (Aisha Dee), zich immers af of zij en haar vriendje Cody er zich überhaupt aan zullen wagen. Maar wat houdt het precies in? Wat doet het met je seksleven? En wat heb je er allemaal voor nodig?