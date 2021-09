Zwaar geval van agressie in Molenbeek: man takelt agente toe en verwondt nog twee collega’s

Tijdens een verkeerscontrole in Sint-Jans-Molenbeek is een man gewelddadig tekeer gegaan tegen de lokale politie. Hij verwondde maar liefst drie agenten, twee van hen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident vond maandag plaats tussen 10 en 11 uur op de hoek van de Gentsesteenweg en de Alphonse Vandenpeereboomstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Een man die tot stilstand werd gedwongen na een verkeersovertreding wilde niet meewerken met de agenten en vertoonde al snel agressief gedrag. De situatie liep al snel uit de hand: de man zou verschillende agenten van de lokale politie Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) hebben aangevallen en uiteindelijk ook een politieagente verwond hebben aan het hoofd met een krik.

Toegesnelde collega’s konden de man uiteindelijk overmeesteren en inrekenen. Wat de man tot deze vorm van agressie dreef, is niet duidelijk. Het Brusselse parket bevestigt dat er zich een incident heeft voorgedaan maar kan nog geen verdere commentaar kwijt over de feiten.

Op beelden die circuleren op sociale media is te zien dat de politieagente er erg aan toe is. Twee andere agenten hebben verwondingen aan de knie en hand. De gewonde agenten werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging maar geen van hen zou in levensgevaar verkeren.

