Zaterdag rond 07.15 uur werd een 38-jarige bestuurder uit Balen tegengehouden op de Diestsesteenweg in Diest . De man gaf onmiddellijk toe dat hij teveel had gedronken maar slaagde er niet in om een ademtest af te leggen. De politie vorderde een dokter en liet een bloedstaal afnemen. Het rijbewijs werd ingehouden. ppn