Vrijdag rond 22.20 uur kreeg de politie een oproep van een verdacht voertuig aan de Turnhoutsebaan in Diest. De wagen stond op de rijbaan, op een donkere plaats, met de knipperlichten in werking. Bij controle bleek dat de vrouw (41) uit Nederland zonder benzine was gevallen. Zij was echter zodanig onder invloed van alcohol dat haar rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken voor 15 dagen. ppn