Heusden-Zolder

Een man uit Heusden-Zolder hangt 14 maanden cel boven het hoofd nadat hij een filmpje van enkele agenten in actie verspreidde via de sociale media. De verdachte, die ook in het fragment te zien is, gaat er in tekeer omdat de inspecteurs volgens hem een dronken man laten gaan die over een wapen beschikt.