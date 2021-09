Sam Knapen in zijn zaak in Assent. — © VDT

Assent

Gereedschappen Knapen aan de Langerode in Bekkevoort kreeg afgelopen vrijdag een koppel dieven over de vloer. Dankzij de alertheid van het personeel kon het duo staande gehouden worden aan de uitgang. Er bleek op dat moment nog een dief in de zaak te zijn. Ook deze kon gevat worden.