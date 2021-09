Emotionele winnaar Price-Pejtersen eert Chris Anker Sörensen: “Overlijden zorgde voor donkere mist in het team”

De Deense winnaar Johan Price-Pjetersen was erg aangedaan door zijn wereldtitel. “Er ging vanalles door me heen”, stelde hij. “Het is deels de druk en deels het tragisch verlies van Chris Anker Sörensen. Het plaatst alles in perspectief en zorgde voor een donkere mist in het team. Ik moest om deze tijdrit te winnen die emoties op afstand proberen houden, waardoor dit alles nu naar buiten komt. De druk was erg hoog, maar is nu weg. Dat is emotioneel en zorgt voor opluchting. Ik kende Chris Anker niet persoonlijk, maar hij betekende veel voor het wielrennen in het land. Ook niet-wielerliefhebbers kennen hem. Hij is een grappenmaker en werd geliefd door het Deense publiek. Hij stond altijd voor doorduwen en vechten. Eén van de mooiste herinneringen die ik heb, is zijn winst in het Strijdlust-klassement van de Tour. Het toonde zijn vechtlust en doorzettingsvermogen.”