Siska Schoeters is tante van een tweeling en deelt ontroerende foto’s

De Vlaamse presentatrice Siska Schoeters is begin september tante geworden van tweeling Flavie en Jeroom. De kindjes van haar zus Eva zijn nu thuis en de trotse tante deelt via Instagram enkele schattige beelden van de kleine broer en zus.

Siska Schoeters deelde afgelopen weekend een kiekje van de bloemige doopsuikeropstelling van haar zus en foto’s van de twee kindjes. Het laatste beeld is ontroerend mooi en toont de presentatrice terwijl ze in bed ligt met een van de baby’s. In haar bijschrift bedankt de radio- en televisiepersoonlijkheid de materniteit en het ziekenhuis waar de tweeling elf dagen werd verzorgd.

“Op 6 september geboren en op 17 september eindelijk samen thuis om goed te leren bekvechten. Dankuwel @bevallen.in.sintvincentius voor de juiste keuzes op het juiste moment. Dankuwel ook aan de Materniteit en Neo St. Augustinus voor alle goeie zorgen. (En mijn zacht bedje in de kamer)”, staat er te lezen.