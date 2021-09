Florian Vermeersch knalt naar medaille op WK tijdrijden voor beloften: “Vanthourenhout riep dat ik sneller reed dan Wout van Aert”

Florian Vermeersch gaf in de Sporza-studio’s meer uitleg bij zijn medaille. “Ik ben wel heel blij met mijn medaille. Eerst was ik ontgoocheld omdat ik bij het overschrijden van de meet dacht dat ik eerste was. Uiteindelijk wint de winnaar met tien seconden verschil, daar kan ik wel mee leven. Mijn strijdplan was tot aan de scherpe bocht in Dudzele op te passen en niet te hard van stapel te lopen. Bij het tweede tussenpunt wou ik mijn versnelling plaatsen. Vanaf dan was het alles geven. Ik heb mijn pacing plan goed uitgevoerd, denk ik. Ik heb nog goed kunnen versnellen naar het einde toe. Sven Vanthourenhout riep dat ik sneller dan Wout van Aert reed. Dat gaf mij een goed moraal (lacht). Ik had met die Fransman voor mij ook een goed richtpunt.”

Vermeersch was al lange tijd bezig met dit WK in eigen land. “Ik vond het eigenlijk vorig jaar al spijtig dat er geen jeugd-WK’s waren. Daarom groeide het idee om hier in eigen land mee te doen bij de beloften. Eigenlijk ben ik er dus al een jaar mee bezig. Vlak voor en na de Vuelta deed ik nog specifieke trainingen. Ik ben blij dat het geloond heeft. We hebben in België en binnen onze eigen ploeg enkele goeie tijdrijders. Ik wil er geen superspecialist in worden zoals Victor Campenaerts dat deed, maar ik ben er me wel van bewust dat dit handig voor kleine rondjes van een week en in klassiekers om mee te spelen.”

Het gemeenteraadslid in Lochristi is ook een polyvalente renner. “Daar ben ik heel blij om. Ik moet me niet beperken tot één vak, maar kan meerdere richtingen uit. Zo kan ik een heel jaar lang doelen vinden. Waar ik mezelf zie over drie jaar? Zeer moeilijk. Ik hoop topvijf te rijden in een WorldTour-tijdrit en in de klassiekers wil ik meedoen voor een overwinning. Dat is mijn hoogste droom. Moet ik er eentje uitpikken? Parijs-Roubaix dan maar.”

Geen verwachte medaille volgens Vanthourenhout

“Dit was geen verwachte medaille”, gaf Sven Vanthourenhout toe. “Dat zou te gemakkelijk zijn. Vanmorgen sprak ik over topvijf, wat een gezonde doelstelling was. Stiekem kan je dan altijd op meer hopen. Ik had met Serge Pauwels gesproken over het feit dat hij uit de Vuelta komt en daardoor fond in de benen heeft die de anderen missen. Die anderen zijn natuurlijk ook wel toppers in het WorldTour. Die beloftencategorie is niet meer wat ze is geweest, dat merk je in het peloton. Maar goed, dit is een fantastische prestatie. Het thuisvoordeel speelt niet echt mee, dit was puur een fysieke prestatie van Florian zelf. De toeschouwers zorgen voor een extraatje, maar Florian duwde ook hogere wattages dan verwacht. Dit is dan ook zijn prestatie.”

Dat het nog redelijk wat scheelde met de winnaar, voelde op een of andere manier beter aan. “Dat zou weer… Ik zal het maar niet uitspreken (lacht). Elf seconden is een duidelijk verschil. We hadden een goed tweede gedeelde vooropgesteld en dat lukte uitstekend. Uiteraard kun je dan achteraf stellen dat hij misschien sneller had moeten starten, maar dan is het tweede gedeelte misschien niet zo snel. Alles liep volgens plan. Ik sprak hem kort en hij zei dat hij steeds iets voor kon blijven op het pacing plan. Hij was vijfde bij de elite op het BK. Als je hem ziet staan… Op dit soort parcoursen kan hij dit soort tijdritten rijden, maar op termijn zal hij moeten kiezen. Het zijn niet allemaal Wout van Aert’s die alles kunnen. Hij is meer een klassiek type. Hij komt niet toevallig uit het veldritwereldje”, knipoogde de voormalige cyclocrosser.

Jenno Berckmoes eindigt tijdrit met positief gevoel: “Veel ervaring opgedaan”

De 20-jarige Jenno Berckmoes, een tweedejaarsbelofte die volgend jaar aan de slag gaat bij Sport Vlaanderen-Baloise, wilde dit WK vooral ervaring opdoen en stelen met de ogen. Missie geslaagd voor de jonge Belg. Met een tijd van 35.56,77 na 30,3 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge deed Berckmoes lang niet mee voor de medailles, maar hij blijft achter met een positief gevoel.

“Ik heb deze tijdrit gedaan wat ik kon”, reageerde Berckmoes na zijn aankomst. “Zoals verwacht lag dit parcours met niet helemaal. Voor mij mogen er wat meer klimmetjes inzitten en mag de rit enkele kilometers langer duren, maar het was leuk in eigen land. Ik heb ervan genoten en veel ervaring opgedaan. Ik duwde meer wattages dan vooraf gedacht en ben dus tevreden, zeker omdat ik de voorbije weken met een iets minder goed gevoel fietste.”

Berckmoes wil de komende jaren, bij Sport Vlaanderen-Baloise, stappen vooruit zetten. “Ik wil blijven groeien en veel bijleren, maar alles op zijn tijd. Een WK-tijdrit als vandaag helpt me in mijn ontwikkeling. Ik ga proberen me elk jaar te verbeteren.”