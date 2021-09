Nachtleven misnoegd om verplichte ventilatie: “Wat is dan nut van Covid Safe Ticket?”

Verschillende nachtclubs en discotheken zijn niet tevreden met de verplichte ventilatie die het Overlegcomité heeft opgelegd. Dat schrijft De Morgen maandag. “Wat is dan het nut van het Covid Safe Ticket?”, klinkt het bij Gerald Claes, uitbater van danscafé Charlatan en lid van Nightlife Counsil Gent, de officiële adviesraad van het Gentse nachtleven, in een reactie aan Belga. De nachtclubs betreuren ook de laattijdige communicatie van de overheid, zowat twee weken voor de heropening van het nachtleven.

Afgelopen vrijdag kondigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op het Overlegcomité aan dat er een reglementair kader komt op het vlak van ventilatie in cafés, restaurants, fitnesscentra, sportinfrastructuur binnen en discotheken. Er komen dus verplichtingen op het vlak van ventilatie.

“Er is het verplichte Covid Safe Ticket, dus wat is het nut van die verplichte ventilatie?”, aldus Gerald Claes, die benadrukt dat laattijdige communicatie van de overheid ook voor problemen kan zorgen. “Het is onverantwoord om dit twee weken voor opening in onze schoenen te duwen, dat is niet haalbaar voor de meeste zaken.”

Minister Vandenbroucke verklaarde vrijdag wel dat de verplichting niet van vandaag op morgen zal worden ingevoerd. Er komt een overgangsperiode met een zekere tolerantie, waarin de inspectie veeleer dienst zal doen als coaching in plaats van repressief tewerk te gaan. Maar na die periode zal de reglementering duidelijk zijn en indien er geen oplossingen mogelijk zijn om de kwaliteit te garanderen, dan wordt de ultieme sanctie de sluiting.

Nightlife Council Gent vraagt verder, samen met collega’s uit het nachtleven in Antwerpen, Brussel en Wallonië, om tot het einde van het jaar blijvende ondersteuning te krijgen van de overheid en eist het behoud van de btw-verlaging. “Maar tot op heden hebben we daar geen antwoord op gekregen”, besluit Claes.